اذاعة وتلفزيون
“أحسن باتسيي المشاهير” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع البرايم الثاني من البرنامج “أحسن باتسيي” الخاص بالمشاهير. ويشارك في النسخة الأولى من البرنامج، خمسة أسماء، ويتعلق الأمر بدنيا بوطازوت، وجيهان كيداري، وربيع الصقلي، ومهدي تيكيطة، بالإضافة إلى ابتسام تسكت. وتمكن الصقلي في البرايم الأول، والذي بث الأسبوع الماضي، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا