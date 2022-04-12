الصباح الفني
ديدان يعرض “الساكن” بالرباط
يضرب الممثل عبد الله ديدان لجمهور المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، يوم سادس وعشرين أبريل الجاري، موعدا لمتابعة العمل المسرحي “الساكن” لفرقة “مسرح تانسيفت” وإخراج حسن هموش. ويعتبر العمل المسرحي “الساكن”، الذي ينطلق عرضه على الساعــة العاشــرة مســاء، من الأعمال التي يشارك فيها عبد الله ديدان بتعاون مع فرقة مسرحأكمل القراءة »
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