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الصباح الفني

ديدان‭ ‬يعرض‭ “‬الساكن‭” ‬بالرباط

منذ 16 ساعة
يضرب‭ ‬الممثل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ديدان‭ ‬لجمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬يوم‭ ‬سادس‭ ‬وعشرين‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬موعدا‭ ‬لمتابعة‭ ‬العمل‭ ‬المسرحي‭ “‬الساكن‭” ‬لفرقة‭ “‬مسرح‭ ‬تانسيفت‭” ‬وإخراج‭ ‬حسن‭ ‬هموش‭.‬ ويعتبر‭ ‬العمل‭ ‬المسرحي‭ “‬الساكن‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬الساعــة‭ ‬العاشــرة‭ ‬مســاء،‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ديدان‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬مسرح‭أكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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