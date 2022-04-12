الرياضة
أمل الزمامرة ينافس على الصعود
يواصل أمل نهضة الزمامرة تألقه في البطولة الوطنية لهذه الفئة بعد تحقيق الفوز الرابع على التوالي على حساب شباب بنكرير. وتمكن أشبال الفريق الدكالي من الفوز بهدف لصفر، أحرزه اللاعب عبد الغفور أهبيهب من ضربة جزاء، بملعب القرية الرياضية في حي الشباب. وبهذا الفوز ارتقى الفريق إلى المركز الرابع فيأكمل القراءة »
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