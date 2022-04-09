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الصباح الفني

برنامج‭ ‬رمضاني‭ ‬خاص‭ ‬بـ‭”‬علي‭ ‬زاوا‭”‬

منذ يوم واحد
عازف‭ ‬الكمان‭ ‬جلال‭ ‬علولي ‭(‬خاص‭)‬
أمسيات‭ ‬إبداعية‭ ‬بخمس‭ ‬مدن‭ ‬مغربية‭ ‬ تقدم‭ ‬مؤسسة‭ “‬علي‭ ‬زاوا‭”‬،‭ ‬لصاحبها‭ ‬نبيل‭ ‬عيوش،‭ ‬برنامجا‭ ‬فنيا‭ ‬وثقافيا‭ ‬خاصا‭ ‬برمضان،‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثقافية‭ ‬الخمسة‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بطنجة‭ ‬وأكادير‭ ‬وفاس‭ ‬والبيضاء‭ ‬ومراكش‭.‬ وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬يضم‭ ‬أمسيات‭ ‬موسيقية‭ ‬تقليدية‭ ‬ومعارض‭ ‬جماعية‭ ‬ومسابقات‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬وعروض‭ ‬الأفلام‭ ‬والأفلام‭ ‬القصيرة‭ ‬المغربية،‭ ‬وأيضا‭أكمل القراءة »


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