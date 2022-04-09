الصباح الفني
برنامج رمضاني خاص بـ”علي زاوا”
أمسيات إبداعية بخمس مدن مغربية تقدم مؤسسة “علي زاوا”، لصاحبها نبيل عيوش، برنامجا فنيا وثقافيا خاصا برمضان، في المراكز الثقافية الخمسة التابعة لها، ويتعلق الأمر بطنجة وأكادير وفاس والبيضاء ومراكش. وقالت المؤسسة إن البرنامج يضم أمسيات موسيقية تقليدية ومعارض جماعية ومسابقات التصوير الفوتوغرافي وعروض الأفلام والأفلام القصيرة المغربية، وأيضاأكمل القراءة »
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