الرياضة
شراكة بين الرجاء و”دوزيم”
عقد الرجاء الرياضي لكرة القدم شراكة مع القناة الثانية، تقوم بموجبها بتغطية مباريات الفئات العمرية، إضافة إلى نقل بعض المباريات الودية للفريق الأول. وتنص الاتفاقية على تغطية تداريب ومعسكرات فريق الكبار، إضافة إلى مواكبة أنشطة أكاديمية الفريق، التي تفتح أبوابها رسميا في القريب العاجل. واستغل الرجاء علاقته بسليم الشيخ، عضوأكمل القراءة »
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