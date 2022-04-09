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منذ يوم واحد
سينتيا ضحية “رامز موفي ستار” كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن وجودها على لائحة ضحايا برنامج المقالب “رامز موفي ستار”، وأشارت إلى أنها لم تتخيل مدى صعوبة المقلب، واعترفت بأن رد فعلها كان عنيفا للغاية تجاه رامز جلال، كما أكدت أن فان دام لم يحاول الاطمئنان عليها بعد الانتهاء منأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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