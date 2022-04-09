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قصابني معجبة بستيفاني
أشادت الفنانة رجاء قصابني عبر خاصية الستوري على حسابها على “إنستغرام” بتقمص الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا لشخصية “لينا” في مسلسل “سنوات جريش”. وقالت قصابني عن العمل “مسلسل درامي تاريخي روعة. بداية موفقة. ألف مبروك عزيزتي ستيفاني”. وكانت قصابني من بين الفنانين المغاربة الذين أشادوا بأداء الفنانة ستيفاني صليبا ومنهم الفنانأكمل القراءة »
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