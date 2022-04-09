اذاعة وتلفزيون
“طاليس”: أتقارب في الأفكار مع الدبوز
قال إن “جمال كوميدي كلوب” منحه مساحة أكبر لإظهار المواهب الشابة كشف عبد العالي لمهر، المعروف في الساحة الفنية باسم “طاليس”، بعض تفاصيل تقديم الموسم الجديد من برنامج “جمال كوميدي كلوب”، رفقة الفكاهي جمال الدبوز، من إنتاج القناة الثانية “دوزيم”. وقال “طاليس” في حديث مع “الصباح”، إن “جمال كوميدي كلوب”،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا