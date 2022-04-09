اذاعة وتلفزيون
مؤسسة المنيعي للدراسات المسرحية
احتضنت مكناس تأسيس مؤسسة حسن المنيعي للدراسات المسرحية والإبداع الأدبي والفني، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمسرح. وتهدف المؤسسة إلى الحفاظ على التراث الأدبي والنقدي لمؤسس الدرس المسرحي الجامعي بالمغرب، عبر تنظيم تظاهرات وطنية ودولية ثم إعادة طبع ونشر الكتابات النقدية والأعمال الأدبية، التي خلفها صاحب “أبحاث في المسرح المغربي”.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا