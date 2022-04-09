اذاعة وتلفزيون
“تي إر تي” التركية تطلق خدمتها بالفرنسية
مشروع يعنى بالسياسية والثقافة للتوسع عالميا أطلقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي إر تي” منصة رقمية متخصصة بنشر الأخبار والمواد الإعلامية المختلفة، لمخاطبة الجمهور الناطق بالفرنسية. وقالت المؤسسة إن مشروعها الجديد الذي سيعنى بالمجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها، سيحمل اسم “تي إر تي فرنسية” ويكون جزءا من خطتها للتوسع عالميا.أكمل القراءة »
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