وطنية
تراجع الفقر بالواحات ومناطق “أركان”
الوكالة الوطنية عبأت استثمارات عمومية بلغت 105 ملايير درهم سجلت المؤشرات المتعقلة بمناطق الواحات وشجر الأركان، تحسنا كبيرا تجاوز أحيانا النسب المستهدفة في إطار إستراتيجية عمل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إذ انخفض معدل الفقر بالمناطق المشمولة بعمل الوكالة من 13.4 % في 2007 إلى 6.8 % فيأكمل القراءة »
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