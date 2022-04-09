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وطنية

تراجع‭ ‬الفقر‭ ‬بالواحات‭ ‬ومناطق‭ “‬أركان‭”‬

منذ يوم واحد
أخنوش‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬للاجتماع‭ (‬خاص‭)‬
الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬عبأت‭ ‬استثمارات‭ ‬عمومية‭ ‬بلغت‭ ‬105‭ ‬ملايير‭ ‬درهم سجلت‭ ‬المؤشرات‭ ‬المتعقلة‭ ‬بمناطق‭ ‬الواحات‭ ‬وشجر‭ ‬الأركان،‭ ‬تحسنا‭ ‬كبيرا‭ ‬تجاوز‭ ‬أحيانا‭ ‬النسب‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إستراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬مناطق‭ ‬الواحات‭ ‬وشجر‭ ‬الأركان،‭ ‬إذ‭ ‬انخفض‭ ‬معدل‭ ‬الفقر‭ ‬بالمناطق‭ ‬المشمولة‭ ‬بعمل‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬13‭.‬4‭ % ‬في‭ ‬2007‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬8‭ % ‬في‭أكمل القراءة »


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