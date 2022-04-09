الرياضة
“دونور” مرشح لنهائي الأبطال
ينافس «دوربان» على احتضانه وملعب أريو بنيجيريا يخرج من السباق علمت “الصباح” أن ملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، بات مرشحا بقوة، لاحتضان نهائي الأبطال، للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة الموسم الماضي، التي فاز بلقبها الأهلي المصري على حساب كايزر شيفس الجنوب إفريقي. وكشف مصدر مسؤول، أن حظوظ “دونور”أكمل القراءة »
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