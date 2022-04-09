وطنية
الداخلية تمنع رفع تعريفة “الطاكسيات”
رفضت وزارة الداخلية، تهديدات سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، برفع تعريفة التنقل على حساب المواطنين، واعتماد تسعيرة جديدة تتماشى والارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات. وتحرك رجال السلطة، بالسرعة المطلوبة لمنع سائقي سيارات الأجرة، من رفع التسعيرة في مدن مختلفة ظهرت فيها بوادر التصعيد ضد الحكومة، ورفض طريقة الدعم المخصصة لهم، بسببأكمل القراءة »
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