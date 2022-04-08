مؤسسة علي زاوا بطنجة تكرس الثقافة في رمضان

تنظم مؤسسة علي زاوا خلال رمضان الأبرك أنشطة ثقافية متنوعة لفائدة مختلف شرائح طنجة.

وأفاد بلاغ للمؤسسة أنه وكما هو الحال في كل عام بمناسبة رمضان المبارك، تقدم مؤسسة علي زاوا برنامجا فننيا وثقافيا خاصا في المراكز الثقافية الخمسة للمؤسسة، وهي طنجة وأكادير وفاس والدار البيضاء ومراكش.

ويضم البرنامج أمسيات موسيقية تقليدية ومعارض جماعية ومسابقات التصوير الفوتوغرافي وعروض الأفلام والأفلام القصيرة المغربية، وكذلك أنشطة ترفيهية ولقاءات و حلقات نقاش تهم مواضيع متعددة تستأثر باهتمام المجتمع.

وفي نفس الإطار تنظم المؤسسة، بعد غد الأحد، مسابقة الثقافة العامة “أجي نتعلمو”، كأفضل وسيلة للتعلم أثناء الاستمتاع، و هي مسابقة ثقافية عامة مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 12 عاما، والهدف منها هو تطوير مستوى معرفتهم في العديد من المجالات والمواضيع (التاريخ، والفن، والموسيقى، والدين، والرياضة).

وفي الجمعة 22 من أبريل الجاري، تنظم المؤسسة أمسية للأمداح النبوية من تقديم المركز الثقافي نجوم البوغاز، وحفلا موسيقيا مفتوحا لعشاق الموسيقى الأندلسية يحييه جوق “صدى الروح”.

فيما سيعرف يوم السبت 23 من أبريل الجاري تنظيم “سوق رمضان للمنتجات المحلية”، مخصص بالكامل لتجار المنتجات المحلية الأكثر شهرة في هذا الفصل، وهو فرصة للحرفيين والمنتجين المحليين لترويج منتجاتهم، وتشجيع المشاريع والمبادرات المحلية الصغيرة في المدينة.

وتأسست مؤسسة علي زاوا في 2009 من قبل المخرج المغربي نبيل عيوش، وهي مؤسسة ولدت من الرغبة في ضمان التواصل بين سكان الأحياء من مختلف الشرائح المجتمعية.