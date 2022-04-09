الرياضة
خريبكة يتنفس الصعداء
تنفس أولمبيك خريبكة، الصعداء، بعودة المهاجمين كابيلو سيكانينغ وتوميسانغ أوريبونيي، من بوتسوانا، إذ التحقا بالتداريب المتواصلة، استعدادا للثلث الأخير من بطولة القسم الأول. ويكثف كابيلو وتوميسانغ من تداريبهما، بقيادة الطاقم التقني لأولمبيك خريبكة، إذ يعول عليهما لمنح الإضافة، والحسم في البقاء ببطولة القسم الأول. واستغرق غياب كابيلو وتوميسانغ، خمسة عشرأكمل القراءة »
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