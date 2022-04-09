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الرياضة

طانطان إلى القسم الأول هواة

منذ يوم واحد
تمكن نهضة طانطان من حسم الصعود إلى القسم الأول هواة على بعد دورتين من نهاية التباري في مجموعة الصحراء بالقسم الثاني هواة. ويوجد فريق طانطان في المركز الأول برصيد 54 نقطة حققها من فوزه في 16 مباراة وتعادله في ست، علما أنه انهزم في مباراتين فقط بعد مرور 24 دورة.أكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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