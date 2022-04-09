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اذاعة وتلفزيون

“نتفلكيس” تكشف كواليس “مشروع آدم”

منذ يوم واحد
كشفت منصة “نتفليكس”، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض كواليس تصوير فيلم “مشروع آدم”، بعد أسابيع من عرضه. وأرفقت المنصة الفيديو بتعليق جاء فيه ” لقطة بلقطة… زوي سالدانا، ووكر سكوبل، والمخرج شون ليفي يكشفون تفاصيل وكواليس أحد أصعب المشاهد وأكثرها متعة في فيلم مشروع آدم”. واحتل الفيلمأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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