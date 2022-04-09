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وطنية

أمطار‭ ‬الربيع‭ ‬تفضح‭ ‬مشاريع‭ ‬التأهيل‭ ‬الحضري

منذ يوم واحد
فضحت‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬تهاطلت‭ ‬على‭ ‬بلادنا‭ ‬بمعدلات‭ ‬قياسية‭.‬‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬دشنها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المدن،‭ ‬التي‭ ‬تمول‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬الحضري،‭ ‬أو‭ ‬ميزانيات‭ ‬المجالس‭ ‬الإقليمية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬أخرى‭.‬ وانكشفت‭ ‬فضائح‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬تطوان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬مساءلة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عنها‭ ‬قضائيا،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الرئيس‭أكمل القراءة »


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