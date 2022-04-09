وطنية
أمطار الربيع تفضح مشاريع التأهيل الحضري
فضحت الأمطار التي تهاطلت على بلادنا بمعدلات قياسية. مطلع الأسبوع الجاري، بعض المشاريع التي دشنها جلالة الملك في بعض المدن، التي تمول من عائدات برامج التأهيل الحضري، أو ميزانيات المجالس الإقليمية، أو من مؤسسات أخرى. وانكشفت فضائح خطيرة في تطوان، وهو ما يفرض مساءلة المسؤولين عنها قضائيا، على رأسهم الرئيسأكمل القراءة »
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