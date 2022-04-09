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الرياضة

سلة تازة إلى مباريات السد

منذ يوم واحد
تأهل اتحاد تازة لكرة السلة إناث، إلى مباريات السد للصعود إلى القسم الوطني الأول، بعد أن سيطر على نتائج المجموعة الثانية، خلال بطولة القسم الوطني الثاني للموسم الرياضي الجاري. وتمكن الفريق التازي النسوي من الفوز في جميع مباريات المجموعة الثالثة، ما وضعه في الرتبة الأولى برصيد 12 نقطة، بفوزه فيأكمل القراءة »


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