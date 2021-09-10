وطنية
ليلة هادئة بمقر التقدم والاشتراكية
عاش مقر حزب التقدم والاشتراكية، أول أمس (الأربعاء)، مزيجا من الأحاسيس، قبيل الإعلان عن النتائج الأولية المتعلقة بالانتخابات التشريعية. وعلى الساعة الثامنة وصلت قيادات مركزية إلى مقر الحزب يتقدمها نبيل بنعبد الله، الأمين العام، الذي صعد إلى الطابق الرابع، فيما ظل عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل السابق، وعبد الأحد الفاسيأكمل القراءة »
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