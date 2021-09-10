الرياضة
البطولة تنطلق اليوم بمطالب جديدة
برشيد يقص شريط البداية أمام الرجاء في السابعة والربع ودعوات لرفع قيمة الجوائز والجامعة تنتظر الملفات الطبية للاعبين تنطلق، اليوم (الجمعة)، منافسات البطولة الوطنية في موسمها الجديد، بملعب برشيد، الذي يستقبل الرجاء الرياضي، في السابعة والربع، قبل أن يرحل الدفاع الجديدي لآسفي لمواجهة الأولمبيك، في التاسعة والنصف. ومن بين مستجداتأكمل القراءة »
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