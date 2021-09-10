fbpx
الرياضة

البطولة تنطلق اليوم بمطالب جديدة

منذ 8 دقائق
برشيد يقص شريط البداية أمام الرجاء في السابعة والربع ودعوات لرفع قيمة الجوائز والجامعة تنتظر الملفات الطبية للاعبين تنطلق، اليوم (الجمعة)، منافسات البطولة الوطنية في موسمها الجديد، بملعب برشيد، الذي يستقبل الرجاء الرياضي، في السابعة والربع، قبل أن يرحل الدفاع الجديدي لآسفي لمواجهة الأولمبيك، في التاسعة والنصف. ومن بين مستجداتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى