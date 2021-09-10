الرياضة
فاندربروك يستنجد بالسعداوي أمام فابلز
الجيش يختبر أتشباو وطاقم تحكيم مصري للمباراة يستنجد سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، بوائل السعداوي، المنضم حديثا إلى الفريق العسكري، خلال مباراة فابلز البنيني، بعد غد (الأحد)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف». وعلمت «الصباح» أن الغيابأكمل القراءة »
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