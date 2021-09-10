الرياضة
تأخر سالتو يقلق الفتح
صومايلا يجتاز الاختبار الطبي وبنهاشم يلحقه باللائحة النهائية أثار تأخر الليبي أنيس سالتو، لاعب الفتح الرياضي، في العودة إلى المغرب، قلق مسؤولي الفريق الرباطي، سيما أنه لم يشارك في التدريبات، استعدادا للموسم الرياضي الجاري. وعلمت «الصباح»، أن القلق تسلل إلى مسؤولي الفتح الرياضي، بعد ورود معلومات عن عدم رغبة سالتوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا