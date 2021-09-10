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الصايغ في “الباب الأخضر” أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بالمشاركة في فيلم “الباب الأخضر”، من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز، موضحة أن الفيلم يناقش قضايا المواطن والمجتمع المصري كعادة كتابات الراحل في أعماله، التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور وشكل وجدان أجيال كثيرة. وأشارتأكمل القراءة »
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