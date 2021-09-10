الرياضة
هيفتي يستعيد عافيته
خضع لعملية جراحية وغادر العناية المركزة خضع عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني المحلي، لعملية جراحية عاجلة، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، خلال وجوده بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت «الصباح»، أن هيفتي استعاد عافيته بعد خضوعه للعملية الجراحية بإحدى المصحات بالبيضاء، وتمكن من مغادرة العناية المركزة، بسببأكمل القراءة »
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