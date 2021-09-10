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زوجة الباز تدخل التمثيل
فاجأت فلورنسا، زوجة الممثل أنس الباز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بدخولها عالم التمثيل، إذ نشرت مقطع فيديو تجسد فيه أول دور لها من خلال الموسم الثالث من مسلسل “سلمات أبو البنات”. وفتح المخرج هشام الجباري الباب أمام فلورنسا لدخول التمثيل والمشاركة في الجزء الثالث من “سلمات أبو البنات”، إذأكمل القراءة »
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