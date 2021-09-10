حوادث
إدانة سارق مجوهرات والد خليلته
أخبرته عن ثروة عائلتها فخططا لسرقتها أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، سنغاليا وحكمت عليه بست سنوات سجنا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام من أجل جناية السرقة الموصوفة والفساد والإقامة غير الشرعية، فيما أدين تاجر مجوهرات توبع في حالة اعتقال بجناية اخفاء مسروق وحكم عليه بأربع سنواتأكمل القراءة »
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