وطنية
لمهاجري الأول وطنيا
حصد أزيد من 51 ألف صوت وحطم الرقم القياسي احتل هشام لمهاجري، وكيل اللائحة التشريعية للأصالة والمعاصرة بإقليم شيشاوة، المركز الأول وطنيا، بحصوله على أكبر عدد من الأصوات، بلغ 51634 صوتا، محطما بذلك الرقم القياسي الوطني. لم يحصل لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية سابقا، على هذه النتيجة المبهرة صدفة، بل جاءتأكمل القراءة »
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