وطنية
ماء العينين: الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ
دعت أمينة ماء العينين، القيادية بالعدالة والتنمية، حزبها إلى الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2021، وأن يتدارس بجرأة وشجاعة أسبابها الكامنة والظاهرة، باعتباره الموقف الذي يجب أن يكون في مستوى الحدث، الذي هز الساحة السياسية. وأوضحت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «نتائج صادمة وقاسيةأكمل القراءة »
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