خاص
الجامعة الدولية للرباط… التدريس المبتكر
جامعة متعددة التخصصات توفر تكوينات في عدة مجالات تعتبر الجامعة الدولية للرباط، جامعة خاصة متعددة التخصصات، متعاقدة مع الدولة المغربية، تم إنشاؤها من طرف جامعيين وباحثين مغاربة مقيمين بالخارج، وهي موجهة للطلبة المغاربة والأجانب. وتعد الجامعة الدولية للرباط أول جامعة خاصة متعاقدة مع الدولة المغربية، توفر تكوينات في ثمانيةأكمل القراءة »
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