الرياضة
السريع يضم ليركي وأبو الزهر وكودالي
تعاقد سريع وادي زم، مع عبد الحفيظ ليركي ورشيد أبو الزهر وحمزة كودالي، لتعزيز خطي الوسط والهجوم. ووقع ليركي من مواليد 1990، عقدا يمتد لموسمين، قادما من حسنية أكادير، علما أنه لعب بالفتح الرياضي والجيش الملكي وأولمبيك آسفي، إذ سيعزز خط الوسط، فيما استرجع الفريق أبو الزهر، بعقد لموسمين، علماأكمل القراءة »
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