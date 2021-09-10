خاص
السكن الجامعي الخاص… فضاء العيش الأرحب
يتميز بخدمات جيدة وحراسة لتأمين استقرار الطلبة وجناح للذكور وآخر للإناث مع اقتراب انطلاق الدخول الجامعي، يشرع عدد من الطلبة وأولياء أمورهم في عد العدة لتدبر كل ما يلزم من مصاريف لضمان مقعد في السكن الجامعي الخاص، أو ما يطلق عليه بالأحياء الجامعية الخاصة، التي ستستقبل الطلبة البعيدين عن مقراتأكمل القراءة »
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