خاص
المدرسة العليا للصحافة والاتصال… رهان الرقمنة
تجديد برامج التكوين للتكيف مع تحولات مهن الإعلام والتواصل تواصل المدرسة العليا للصحافة والاتصال بالبيضاء، رفع التحدي وضمان تكوين أجيال من الطلبة في مهن التواصل والإعلام، بما يفرضه ذلك من ملاءمة برامج التكوين والتدريس مع الحاجيات المتجددة، التي يفرضها سوق الإعلام. ورغم التحديات التي تعرفها مهنة الصحافة، في ظل الطفرةأكمل القراءة »
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