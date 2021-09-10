خاص
الأخوين… جودة التعليم والكفاءة
تعتبر مشتلا للطلبة المتميزين في مختلف التخصصات والدولة دعمتها بـ 25 مليون درهم تواصل جامعة الأخوين بإفران ريادتها وطنيا وقاريا وعربيا، متربعة على عرش الجامعات ومتفوقة على نسبة كبيرة منها من حيث جودة التعليم والكفاءة وقيمة إنتاجها المعرفي والعلمي ومساهمتها في تكوين طلبتها من عدة جنسيات، في تخصصات مختلفة حاجةأكمل القراءة »
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