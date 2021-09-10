حوادث
5 سنوات لمتهم بالاختطاف والاغتصاب
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا، علنيا ابتدائيا وغيابيا متهما وحكمت عليه ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة. ويستفاد من محضري الشرطة القضائية لدى الأمن العمومي بالجديدة، أنها توصلت بشكايةأكمل القراءة »
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