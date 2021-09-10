الرياضة
مستقبل خاليلوزيتش في كف “زياش”
الأسود يعسكرون بموريتانيا استعدادا لجولتين من تصفيات المونديال عقد فوزي لقجع، اجتماعا مع الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، بمركز محمد السادس، بحر الأسبوع الجاري، استغرق أزيد من ساعتين، للحسم في مستقبله رفقة الأسود. وذكر مصدر مطلع، أن لقجع سعى إلى الاجتماع بخاليلوزيتش، مستغلا عدم ارتباط المنتخب بـأي التزام، بعد تأجيل مواجهتهأكمل القراءة »
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