وطنية
لفتيت يصفع العثماني
قال إن الانتخابات سليمة والمحاضر سلمت للأحزاب والخروقات حالات معزولة صفع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، بالتأكيد أن الاستحقاق الانتخابي لثامن شتنبر جرى في أحسن الظروف، رغم التحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا. وقال وزير الداخلية، في لقاء صحافيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا