الانتخابات الجماعية 2021.. الأحرار يتصدر النتائج بالقنيطرة بـ14 مقعدا

احتل حزب التجمع الوطني للأحرار صدارة نتائج الانتخابات الجماعية، التي جرت الأربعاء، على مستوى جماعة القنيطرة، بحصوله على 14 مقعد من أصل 61.

وحسب نتائج قدمتها عمالة القنيطرة، فقد فاز حزب العدالة والتنمية بسبعة مقاعد بهذه الجماعة، فيما حصل كل من حزب الأصالة والمعاصرة والحركة الديمقراطية والاجتماعية على ستة مقاعد لكل منهما، يليهما حزب الاستقلال الذي ظفر بخمسة مقاعد.

كما فاز كل من الاتحاد الدستوري وتحالف فدرالية اليسار والحركة الشعبية بثلاثة مقاعد لكل منهم، فيما تقاسم كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واللامنتمين، والتقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد وجبهة القوى الديمقراطية وأحزاب أخرى، المقاعد المتبقية.

وتنافست 18 لائحة تمثل مختلف الأحزاب السياسية، للظفر بالمقاعد الـ61 المخصصة لجماعة القنيطرة.