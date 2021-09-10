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غنائيات التونسي في كتاب
صدر حديثا عن منشورات جمعية “رباط الفتح للتنمية المستديمة” مؤلف جديد تحت عنوان “حمادي التونسي:ديوان الأغاني”، يرصد مكامن الإبداع في التجربة الشعرية للفنان المغربي الراحل الذي يعد أحد رواد السينما والمسرح المغربي وخاصة المسرح الإذاعي. ويتضمن هذا المؤلف الجديد، الذي أعده وقدم له الباحث مصطفى الجوهري، 150 قصيدة غنائية باللغةأكمل القراءة »
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