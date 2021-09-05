برقية تهنئة من الملك إلى رئيس الفيتنام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نغوين شوان فوك رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لنغوين شوان فوك، مقرونة بأصدق متمنياته للشعب الفيتنامي باطراد الرخاء والازدهار.

كما أكد جلالة الملك حرصه الوطيد على مواصلة العمل، سويا مع رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية، من أجل تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والرقي بها إلى مستوى تعاون جنوب-جنوب يحتذى به .