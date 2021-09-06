الصباح الفني
العابد…”الكناوية”
اختارت الفنانة عبير العابد أن تعلق على مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على «إنستغرام»، كانت فيه بصدد مشاركة الرقص أعضاء لفرقة «كناوة»، قائلة «عبير الكناوية». وتفاعل متابعو العابد على «إنستغرام» مع مقطع الفيديو، إذ أعجبوا بطريقة تجاوبها مع موسيقى «كناوة»، كما عبروا عن إعجابهم المستمر لتلقائيتها وعفويتها. ومن جهةأكمل القراءة »
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