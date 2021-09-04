الأولى
الحملة “تقتل” خمسة مرشحين
فقدت ثلاثة أحزاب سياسية، مرشحين للانتخابات المقبلة في مدن مختلفة، نتيجة الوفاة، إما بسبب حوادث سير، أو سكتات قلبية. ووصلت الحصيلة، إلى حدود صباح أمس (الجمعة)، خمسة ضحايا، ينتمون إلى العدالة والتنمية والحركة الشعبية والأصالة المعاصرة، إضافة إلى اتهام حملة للاتحاد الدستوري بالتسبب في وفاة طفل بإقليم سيدي سليمان. وفقدأكمل القراءة »
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