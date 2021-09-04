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رجلا أمن في شبكة لدعارة الخليجيين
سعودي ووسيطة ومومس يسيرون وكرا ضواحي سلا أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية العيايدة بسلا، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، صباح أمس (الجمعة)، شبكة للدعارة تتكون من رجلي أمن وسعودي ووسيطة في القوادة ومومس وشخص آخر، ضبطوا بباب وكر الوسيطة، بإقامة سكنية تابعة لمنطقة العيايدة، قصد استنطاقهم فيأكمل القراءة »
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