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الأحرار: ضجيج ارتباك في “الجرار”
ربطوا قصف وهبي لـ “الحمامة” بحالة ذهول من جاذبيتها بين الفئات وفي الجهات لم يستغرب التجمع الوطني للأحرار شدة الضجيج الصادر عن “الجرار” مع بداية العد العكسي لاقتراع الأربعاء المقبل، إذ عبرت قيادة الحزب عن تفهمها “حالة الارتباك والذهول التي أصابت عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة”، في مواجهةأكمل القراءة »
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