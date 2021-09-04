الأولى
منتخب خليلوزيتش يثير المخاوف
إقالة المدرب باتت مطلبا جماهيريا بسبب هزالة المستوى ومحاباة لاعبين زاد المستوى الضعيف للمنتخب الوطني أمام نظيره السوداني، مساء أول أمس (الخميس)، لحساب تصفيات المونديال، في صب الزيت على النار، وإشعال فتيل الانتقادات، المثارة منذ تعيين البوسني وحيد خليلوزيتش، مدربا للأسود. وعرت مباراة المنتخب الوطني أمام السودان رداءة المنتوج، الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا