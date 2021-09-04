حوادث
فيديوهات تطيح بـ “بيدوفيل”
الأبحاث متواصلة للتعرف على الضحايا وإخضاعهم للخبرة الطبية أطاحت تسجيلات لفيديوهات جنسية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ “بيدوفيل” بالبيضاء، إثر تعاون وتنسيق أمني بين المصالح الأمنية المغربية والسلطات الأمريكية المختصة. ومكنت الأبحاث التي أجرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، على تلك التسجيلات المنشورة على شبكة الإنترنت، والتيأكمل القراءة »
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