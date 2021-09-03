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دي معاك هادي
اقتراع تعيش الساحة السياسية المغربية في الآونة الأخيرة، حدثا سياسيا في غاية الأهمية، يتعلق بتزامن ثلاثة مواعيد انتخابية في سنة واحدة (الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية)، وهي فرصة لا تعوض بالنسبة إلى الشباب، من أجل اختيار من يمثلهم، خاصة أن هذه الفرصة لن تتكرر إلا بعد خمس سنوات، بالنسبة إلى انتخاباتأكمل القراءة »
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