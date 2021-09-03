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الشباب وبرامج الأحزاب… وعود وانتظارات
الهيآت السياسية تعد بالتشغيل وتشجيع المقاولات الناشئة ومحاربة شبح البطالة يبدو أن الأحزاب السياسية، تكونت لديها قناعة بأن أكثر المشاكل التي يعانيها الشباب المغربي، تكمن في الحصول على عمل إضافة إلى التكوين، وتسهيل مساطر إنشاء المقاولات الناشئة، إذ ركزت جل الأحزاب على هذه النقطة، وأعطتها مركزا متقدما في برامجها الانتخابية،أكمل القراءة »
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