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دومو… الرياضة في خدمة السياسة
وظف خبرته الرياضية لخدمة الشأن المحلي وكشف اختلالات 13 سنة من التسيير كشف حكيم دومو، مرشح حزب الاستقلال بالانتخابات البلدية بالقنيطرة، أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى الترشح بمدينته الأم، إلى ضياع سنوات، في انتظار تحرك المسؤولين السابقين، لإنجاز المشاريع المبرمجة، دون جدوى. وأوضح دومو في تصريح لـ “الصباح”، أنأكمل القراءة »
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