الصباح الفني
عجرم في عمل عالمي جديد
تعيش الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حالة نشاط فني كبير، بعد طرح آخر ألبوماتها الغنائية والذي حمل عنوان “Nancy 10” ومن بعدها مشاركتها في سلسلة حفلات ناجحة كان آخرها في أنطاليا. وفجرت نانسي عجرم والتي كانت ضيفة أحد البرامج الحوارية، قنبلة بعد أن أكدت أن هنالك تعاونا مُنتظرا بينها وبين النجمةأكمل القراءة »
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